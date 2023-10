Martina Franca: donna accoltellata, fermato il marito

Con l’accusa di tentato omicidio, i Carabinieri hanno fermato il presunto autore dell’accoltellamento di una donna di 48 anni. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 15 ottobre in via Elio Vittorini, a Martina Franca (Taranto).

Si tratterebbe del marito della vittima: inizialmente avrebbe tentato la fuga, ma è stato rintracciato a Cisternino, in provincia di Brindisi. Gli investigatori avevano subito concentrato le attenzioni su di lui dopo aver raccolto alcune testimonianze e aver visionato le immagini di telecamere di videosorveglianza della zona. Sono in corso accertamenti per stabilire il movente dell’aggressione.

La donna è stata colpita con diverse coltellate, nessuno delle quali, però in organi vitali. La 48enne è ricoverata all’ospedale di Taranto ed è monitorata dai sanitari, ma le sue condizioni non destano preoccupazioni.

