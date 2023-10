Martina Franca: accoltellata una donna di 48 anni

Questo pomeriggio una donna di 48 anni è stata accoltellata dall’ex compagno. Il fatto è avvenuto a Martina Franca in via Elio Vittorini, nel quartiere Carmine. La vittima ha riportato ferite al collo e al torace, colpita con vari fendenti, mentre l’uomo sarebbe poi fuggito a bordo di un’auto, successivamente ritrovata in contrada Sisto, mentre lui è attualmente ricercato dai Carabinieri.

La donna è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice rosso all’ospedale “Valle d’Itria” di Martina Franca, non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Martina Franca.

Notizia in aggiornamento..

