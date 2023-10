Incidente mortale a Potenza: perde la vita motociclista 50enne

POTENZA – Un uomo di 50 anni di Potenza è morto in un incidente stradale accaduto in viale del Basento. Il motociclista era alla guida di uno scooter che si è scontrato con una Fiat Punto, alle 12:30 circa. A bordo dell’auto un uomo e una donna. Il conducente è stato sottoposto ad alcol-test. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e la Polizia Locale. Sulle cause e la dinamica dell’impatto sono in corso accertamenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp