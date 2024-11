Martina e Casarano pronti a sfidarsi ancora: in palio gli ottavi di Coppa Italia Serie D

Martina e Casarano pronti a scendere in campo per i sedicesimi di finale di Coppa Italia Serie D. Gli itrani intendono proseguire il proprio momento magico, dopo aver vinto consecutivamente gli ultimi cinque impegni stagionali. Obiettivo passaggio del turno anche per i rossazzurri, da domenica in cima alla classifica in compagnia della Nocerina.

Sarà l’occasione utile per cercare continuità, sia da una parte che dall’altra, ma trattandosi di coppa non mancheranno le rotazioni nei rispettivi undici titolari. Il Martina arriva a questo impegno dopo aver superato prima il Gravina in casa e poi la Virtus Francavilla in trasferta. Il Casarano ha invece dovuto battere Sambiase al Capozza e Fidelis Andria al Degli Ulivi. Biancazzurri e salentini si sono già sfidati al Tursi nel corso di questo campionato. In occasione della terza giornata furono gli ospiti ad avere la meglio, in rimonta: Versienti e Malcore riuscirono a ribaltare l’iniziale vantaggio di Llanos. La gara (in programma per mercoledì alle ore 15.00) verrà trasmessa in diretta ed in chiaro su Antenna Sud, a beneficio anche dei tifosi residenti nella provincia di Lecce che non potranno essere presenti a causa della disposizione del Prefetto di Taranto. La competizione inizia a diventare intrigante, e più si va avanti, meno si ha intenzione di uscirne. Agli ottavi di finale, però, ci sarà posto e spazio per una sola pugliese.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author