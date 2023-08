Ferragosto: Marti (Lega), bene dati musei, strada tracciata giusta

Puglia- I turisti scelgono la cultura in tutto il territorio nazionale ma anche in Puglia e Basilicata. Lo ribadisce in una nota il senatore della Lega Roberto Marti, presidente della commissione Cultura a Palazzo Madama. “I dati relativi all’affluenza dei visitatori – quasi 150 mila gli ingressi nei musei italiani nel giorno di Ferragosto, nell’intero ponte oltre 500 mila – confermano che la strada tracciata dal governo di centrodestra è quella giusta per la crescita del nostro Paese. L’Italia offre non solo paesaggi meravigliosi e ottimo cibo ma, anche e soprattutto, il più vasto patrimonio culturale che i turisti hanno sempre voglia di scoprire per comprendere appieno la nostra storia. Bene, quindi, l’iniziativa del ministero della Cultura, da replicare negli anni. Un ringraziamento a tutti i lavoratori del comparto che, con il loro impegno, hanno assicurato l’apertura dei siti e il rilancio della cultura anche a Ferragosto”.

