Marina di Lizzano, recuperato in mare il cadavere di un uomo

MARINA DI LIZZANO – Misterioso episodio sul litorale ionico, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Taranto hanno recuperato il cadavere di uomo che si trovava in mare. L’episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 28 agosto in località “Bagnara”, l’allarme è scattato poco dopo le 18.30, sono stati alcuni bagnanti a dare l’allarme dopo aver notato il corpo dell’uomo a riva tra gli scogli. Sul posto si sono recati anche i sommozzatori dei Vigili del Fuoco che hanno portato a riva il corpo senza vita dell’uomo di cui non si conoscono le generalità, pare che al momento del ritrovamento non fosse stata fatta nessuna denuncia. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri per accertare le cause del decesso, sul posto anche gli uomini della Capitaneria di i Porto di Taranto e un’ambulanza del 118.

