Mariacristina Visaggi eletta presidente del consiglio comunale di Matera

Mariacristina Visaggi, appartenente al Gruppo Misto Campo democratico, è la terza presidente del consiglio comunale di Matera, eletta durante l’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Bennardi. Il voto ieri a tarda sera, dopo una lunga discussione sulla mozione di sfiducia presentata dalla minoranza contro il sindaco e respinta dall’assemblea consiliare. Trentatre anni, avvocato civilista specializzato nella tutela del diritto d’autore, Visaggi è alla sua prima esperienza politico-amministrativa e da consigliera ha ricoperto anche il ruolo di presidente della Commissione Lavori pubblici. “E’ un incarico di cui avverto sin da ora, e con concretezza, oneri e onori. Mi propongo di portarlo avanti con il massimo rispetto e la massima serietà. -ha commentato Visaggi- Ringrazio il sindaco ed i consiglieri di maggioranza che hanno sostenuto la mia candidatura ed elezione, manifestando stima e fiducia in me”. Soddisfatto il sindaco Bennardi: “Nonostante qualche attesa dovuta ad assenze estive in Consiglio -dichiara- abbiamo eletto una giovane consigliera avvocato, che potrà ricoprire al meglio il suo ruolo in quanto esperta di diritto. Visaggi ha fatto la campagna elettorale con me, quindi gode della mia massima fiducia e le ho già chiesto di portare avanti le battaglie avviate dal suo predecessore, Francesco Salvatore, soprattutto quella contro il deposito unico delle scorie nucleari tra Basilicata e Puglia”.

