Margherita di Savoia, nuovi assistenti bagnanti per le spiagge cittadine

MARGHERITA DI SAVOIA – Nuovi assistenti bagnanti per gli stabilimenti balneari di Margherita di Savoia. Consegnati presso l’istituto Aldo Moro i certificati per i 15 giovani formati per l’imminente stagione estiva. Un’iniziativa necessaria per le spiagge cittadine, alle prese con una carenza di personale notevole soprattutto dopo la morte di un bambino di 6 anni a luglio dello scorso anno.

Rinnovata la convenzione con Lifeguard, la cooperativa abruzzese a cui i nuovi assistenti bagnanti faranno riferimento dal punto di vista economico e contrattuale. Fondamentale garantire un numero congruo di personale formato, che allo stesso tempo chiede condizioni di lavoro adeguate.

