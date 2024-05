WiFi gratuito in piazza, l’iniziativa dell’Ambulatorio Popolare di Barletta

BARLETTA – WiFi gratuito per i meno abbienti e accesso ad internet senza la necessità di utilizzare una password. È l’iniziativa dell’Ambulatorio Popolare di Barletta che ha installato la rete in prossimità della sua sede, con un amplificatore che permette di coprire interamente piazza Plebiscito. Uno sforzo economico grazie alle donazioni dei residenti e dei soci, per garantire l’accesso gratuito ad internet a chi è in difficoltà.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author