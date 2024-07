Manfredonia, Roan Gdf sequestra 11 tonnellate di cozze

MOLA – Nell’ambito di specifica attività di vigilanza effettuata nei giorni scorsi dai Finanzieri della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Manfredonia e rivolta a garantire la corretta immissione in commercio dei prodotti ittici, le Fiamme Gialle hanno complessivamente sequestrato oltre 11.000 chilogrammi di cozze (Mytilus galloprovincialis) prive di specifica documentazione attestante la loro tracciabilità.

I sequestri sono stati effettuati dalle Fiamme Gialle a seguito di due distinti interventi nei confronti di altrettanti trasportatori.

Sono in corso di esecuzione da parte dei Finanzieri appositi riscontri, anche di natura fiscale, volti ad individuare la provenienza e la destinazione dei citati prodotti illecitamente immessi in circolazione.

Il commercio di prodotti non genuini e insicuri danneggiano il mercato, sottraendo opportunità e lavoro alle imprese che rispettano le regole.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author