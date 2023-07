Manfredonia: Controlli Carabinieri per contrastare spaccio droga

I Carabinieri di Manfredonia hanno eseguito un servizio di controllo del territorio finalizzato a prevenire la commissione di reati, in il traffico di sostanze stupefacenti.

Con l’ausilio del Nucleo Carabinieri Cinofili di Bari sono stati eseguiti numerosi controlli e perquisizioni, domiciliari, personali e veicolari, riuscendo così a individuare soggetti che detenevano illegalmente sostanze stupefacenti, ma anche armi e munizioni.

I militari hanno arrestato una persona già sottoposta agli arresti domiciliari, la quale, incurante della presenza dei Carabinieri, è stata sorpresa proprio nel momento in cui cedeva sostanza stupefacente. L’uomo è stato tradotto nel carcere di Foggia e poi sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari.

In un’altra abitazione, un minore di Manfredonia è stato sorpreso con oltre a circa 60 grammi tra cocaina e hashish, una pistola revolver con matricola abrasa, e relativo munizionamento, nascosta nella camera da letto. Il minore è stato denunciato a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti e, in relazione all’illecito possesso dell’arma, sottoposto alla misura cautelare della permanenza in casa in attesa dell’udienza di convalida.

Infine, sono state sequestrare diverse dosi di stupefacenti a 7 assuntori che sono stati segnalati all’Autorità amministrativa per i conseguenti provvedimenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp