Manduria: viola obblighi della sorveglianza speciale, arrestato

La Polizia ha arrestato un 44enne di Manduria per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. I poliziotti hanno notato l’uomo aggirarsi per le vie di Manduria nonostante l’obbligo di dimora in un altro comune del tarantino. Dopo averlo fermato per un controllo, gli agenti hanno appurato la violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale. Così, una volta portato negli uffici del commissariato, il 44enne è stato posto agli arresti domiciliari.

