Manduria, muore ciclista investito da un’auto

MANDURIA – Un uomo di origini straniere, di 65 anni, è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto vicino a Manduria in Contrada Urmi Belsito. La vittima era in sella a una bicicletta, stando a quanto si apprende sarebbe stato investito da un’auto, una Golf Volkswagen.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri ed il magistrato di turno che ha disposto il sequestro dell’auto.

