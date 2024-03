Manduria, Carrozza: ‘Sfida con il Paternò ancora aperta’

Il Manduria ci prova ma non sfonda, nel primo appuntamento della gara di andata dei quarti di finale di coppa Italia (fase nazionale). Gli ospiti gestiscono in maniera ordinata e con poche sbavature nel corso dei novanta minuti. Il risultato di 0-0 tiene vive le speranze delle due contendenti che si giocheranno il pass per le semifinali in Sicilia, al “Falcone-Borsellino” di Paternò, mercoledì 13 marzo.

Il vero rammarico dei biancoverdi resta il gol annullato a Rapio che, dalle immagini in possesso di Antenna Sud, sembrerebbe in posizione regolare. A margine della partita ha parlato Alessandro Carrozza, neo tecnico messapico al posto di Andrea Salvadore. Carrozza si è insediato il giorno prima dell’attesa gara di coppa, giusto in tempo per sostenere la rifinitura con la squadra.

“Nel complesso sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, considerato il poco tempo a disposizione credo abbiano recepito i primi meccanismi che ho cercato di trasmettere. Chiaramente, servirà del tempo per abituarci, ci siamo adattati alla situazione e al momento. Abbiamo avuto le occasioni per affondare, specie nel corso del primo tempo. Sapevamo di trovare una squadra solida e organizzata in tutti i reparti come il Paternò. I primi dieci minuti delle due frazioni abbiamo faticato un po’, gradualmente siamo cresciuti in convinzione. E’ un risultato che lascia la qualificazione aperta in vista del ritorno, ci prepareremo nel migliore dei modi per farci trovare pronti all’appuntamento di Paternò. Adesso abbiamo solo bisogno di lavorare e testare alcuni meccanismi tutti insieme. Non esistono altre ricette”.

