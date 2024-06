Mancata erogazione acqua tra Loconia e Minervino, incontro tra Prefetto BAT e agricoltori

BARLETTA – Il Prefetto della BAT Silvana D’Agostino ha ricevuto una delegazione di agricoltori operanti nelle località di Loconia, in territorio di Canosa, e Minervino Murge, a seguito della protesta di questi giorni per la mancata erogazione dell’acqua d’irrigazione per i terreni agricoli. I ritardi nell’erogazione del servizio starebbero già determinando, secondo quanto riferito dalla delegazione, ripercussioni negative sulle coltivazioni e sui futuri raccolti, in particolare nei mesi più caldi della stagione estiva. Attesa la particolare urgenza dell’approvvigionamento, il Prefetto D’Agostino ha immediatamente sensibilizzato le autorità competenti nella gestione delle acque irrigue e, in particolare, il Consorzio di Bonifica Centro Sud SpA, che ha già comunicato per le vie brevi di aver attivato le opportune verifiche sulla scorta di quanto rappresentato dagli imprenditori agricoli e ha assicurato circa la rapida ripresa delle erogazioni di acqua per le colture.

