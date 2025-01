Maltempo: un albero caduto blocca la tratta ferroviaria tra Ceglie e Francavilla

Nella notte scorsa, un albero di grosse dimensioni è caduto interrompendo la linea ferroviaria che collega Ceglie Messapica a Francavilla Fontana, e causando disagi per i pendolari.

L’evento ha comportato ritardi e la cancellazione di alcune corse, creando difficoltà a chi doveva utilizzare il treno per raggiungere il proprio posto di lavoro o per altri impegni. Le squadre tecniche delle Ferrovie del Sud Est sono intervenute tempestivamente per rimuovere l’ostacolo sui binari e ripristinare la linea.

