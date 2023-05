Maltempo, Sticchi Damiani: “Formula 1, annullato il GP di Imola”

IMOLA – Il Gran Premio di Imola, previsto per il fine settimana non si terrà. Il maltempo che sta imperversando in Emilia Romagna alla base della decisione. Lo annuncia il presidente dell’Aci, il salentino Angelo Sticchi Damiani: “E’ stato deciso l’annullamento del GP di Imola. Al 99% si recupererà nel 2026 dopo la proroga del contratto”.

Una situazione molto difficile, quella che si vive in queste ore nelle due regioni, l’alluvione ha provocato anche vittime, pertanto una decisione inevitabile.

