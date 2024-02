Il maltempo dilaga sull’Italia, colpendo anche le regioni del Sud che finora avevano goduto di un clima più stabile e mite. Domenica 3 marzo, il fronte perturbato irromperà sull’Italia con un suo carico di maltempo che colpirà prima il Nord, poi anche il Centro tirrenico e la Sardegna.

In particolare, sulla Puglia è prevista un’intensa ondata di maltempo. Nella giornata di giovedì 29 febbraio sono previsti forti temporali con cumuli abbondanti. Mare molto mosso.

Nel dettaglio.

Giovedì 29: al Nord, dapprima maltempo in Emilia Romagna, verso sera ovunque. Al Centro, maltempo su Adriatiche, forti piogge su est Sardegna. Al Sud, maltempo intenso su Puglia e Sicilia, piogge altrove.

Venerdì 1: al Nord, piogge diffuse. Neve a quote medio/alte. Al Centro, via via piovoso ovunque. Al Sud piogge o temporali su Sicilia e Campania.

Tendenza: weekend con tempo sempre più instabile e perturbato al Nord.

