BAT – Allerta gialla per il maltempo nella BAT, con particolare riferimento al territorio di Andria. Le precipitazioni degli ultimi giorni, che rischiano di prolungarsi per tutto il resto della settimana, stanno mettendo a dura prova la sesta provincia pugliese nonostante l’avvicinamento alla stagione estiva.

Il comune federiciano rappresenta il punto maggiormente a rischio per la Protezione Civile, che ha comunicato il livello di allerta da domenica pomeriggio alle 14 fino a tutta la giornata di lunedì. Raccomandata, infatti, la massima prudenza alla guida nelle strade cittadine e non solo.

Situazione in via di monitoraggio anche a Trani, dove tornano d’attualità i disagi nel sottopasso stradale di via Falcone e Borsellino. Come già accaduto durante le piogge invernali, il sottovia è tornato preda degli allagamenti e ha condizionato enormemente il traffico cittadino in una zona nevralgica del centro abitato. Diversi centimetri d’acqua hanno costretto le auto in transito a fermarsi, deviare percorsi o addirittura evitare di impantanarsi. La Polizia Locale, nella mattina di lunedì, ha gestito il traffico della zona fino alle uscite di Capirro e Trani Sud.

Più gestibili le piogge a Barletta, che al momento resta sotto controllo nonostante l’allerta gialla che ha già toccato gli altri due capoluoghi della BAT.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp