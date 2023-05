Auto si ribalta nel barese, grave una donna

Una donna di 24 anni di Terlizzi (Bari) è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla provinciale 231, alla altezza di Terlizzi in direzione Bari. La vittima viaggiava da sola sulla propria auto che, per cause da accertare, è finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto è intervenuto personale del 118 che ha soccorso e trasportato la 24enne in codice rosso al Policlinico di Bari. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che indagano sull’accaduto.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp