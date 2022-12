Condividi su...

FRANCAVILLA FONTANA – Si sarebbe steso nel suo furgoncino per riposare, ma ha accusato un fatale malore. Era probabilmente già morto il 41enne deceduto in via Pietro Palumbo intorno alle 15 di oggi pomeriggio: il collega che lo ha trovato nel mezzo ha subito allertato i soccorsi, ma il tentativo di rianimare l’uomo, uno degli espositori delle “casette” natalizie allestite su via Roma, è stato inutile. Sul posto, 118 e carabinieri. I paramedici, dopo i disperati tentativi di rianimare il poveretto, si sono dovuti arrendere: probabilmente, a stroncare l’uomo, ritrovato steso sul sedile del furgoncino parcheggiato nella via, un malore che non ha lasciato scampo allo sfortunato espositore.