Malena dice addio al porno: “È stato un errore, ho già pagato”

Filomena Mastromarino, conosciuta come Malena, ha ufficialmente dichiarato il suo ritiro dal mondo del cinema hard, definendo quella scelta come un errore che le è costato caro. Dopo aver iniziato la sua carriera nel 2016, scoperta da Rocco Siffredi, Malena ha deciso di mettere fine alla sua esperienza nel settore, che l’ha portata a profonde riflessioni personali.

L’origine della scelta: una ribellione personale

Malena ha raccontato a Il Giornale di essersi avvicinata al porno per ribellione a un’educazione rigida e a una relazione frustrante: “Non potevo essere sua, così ho scelto di essere di tutti”. Una decisione, questa, che i genitori hanno scoperto solo dai media. Ogni passo nel suo passato, ha rivelato, è stato spesso dettato dalla volontà di opporsi a ciò che il cuore le suggeriva.

Un ambiente difficile e disumanizzante

La scelta di abbandonare il porno è maturata anche a causa di un ambiente che Malena ha descritto come tossico e privo di umanità: “Una volta finito il lavoro, nessuno si preoccupava di te. Era pericoloso, ci si sentiva soli”. La trasgressione, secondo lei, aveva perso il suo fascino, trasformandosi in qualcosa di eccessivo e dannoso.

Il peso dell’immagine pubblica

Negli anni di fama, ciò che le è mancato di più è stato sentirsi vista come Filomena, la donna dietro al personaggio: “Volevano Malena, il sex symbol. Senza il sex, per loro non ero nulla”.

Ora, con il passato lasciato alle spalle, Malena riflette sulle sue scelte con rammarico, ma anche con la determinazione di voltare pagina.

