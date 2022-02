Lecce, Giornata delle malattie rare, a Lecce il Sedile illuminato

Lecce- Anche Lecce il prossimo 28 febbraio ricorderà la giornata delle malattie rare, giunta alla quindicesima edizione e promossa a livello globale da Eurordis – Rare Disease Europe. Per tre giorni, dal 26 al 28 febbraio il cinquecentesco Sedile, in Piazza Sant’Oronzo, sarà illuminato con uno dei colori della campagna di sensibilizzazione, il verde.

A proporre all’amministrazione comunale la partecipazione all’iniziativa è stata l’associazione Cblc Onlus, insieme alla consigliera comunale Lidia Faggiano, che aderisce alla giornata coordinata in Italia da UniAmo – Fimr e che prevede l’illuminazione nelle varie città italiane di monumenti e luoghi rappresentativi per focalizzare l’attenzione sulle necessità e i bisogni che la convivenza con una malattia rara comporta nel quotidiano, per i pazienti e per i loro familiari.

“Sentiamo il dovere di manifestare solidarietà e attenzione nei confronti dei pazienti e delle famiglie chiamate ad affrontare una malattia rara – dichiara il sindaco Carlo Salvemini – anche nella nostra città, con l’illuminazione del Sedile, daremo visibilità a ciò che è poco conosciuto e merita invece attenzione”



“La giornata è un momento di riflessione che il sindaco e l’amministrazione, che ringrazio, hanno voluto sposare per testimoniare la vicinanza e il supporto alle persone che soffrono di malattie rare – dichiara la consigliera Lidia Faggiano – ringrazio Cblc Onlus per aver voluto coinvolgere l’amministrazione. Sentiamo il dovere di tenere alta l’attenzione sulle malattie rare, ricordarne l’esistenza, essere al fianco di chi ne soffre e delle famiglie tenute a sostenere difficili percorsi di cura e assistenza”.