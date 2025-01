Malagò a Taranto: Sopralluoghi e piani per i Giochi del Mediterraneo 2026

TARANTO – Il presidente del CONI Giovanni Malagò sarà a Taranto domani, 22 gennaio, per una serie di sopralluoghi strategici in vista dei Giochi del Mediterraneo 2026. L’incontro si svolgerà insieme al commissario dei giochi, Massimo Ferrarese, e prevede un tour di ispezione agli impianti sportivi in costruzione, fondamentali per ospitare l’importante evento internazionale.

La giornata inizierà alle 9.30 con una visita al cantiere dello stadio Iacovone di Taranto, un impianto storico che sta subendo una radicale ristrutturazione per rispondere agli elevati standard richiesti per i Giochi. Alle 10.30 Malagò e Ferrarese si sposteranno a Martina Franca per visionare il centro sportivo Pergolo, una struttura che ospiterà diverse discipline durante la manifestazione. Successivamente, alle 11.30, la delegazione sarà a Francavilla Fontana, dove si terrà un sopralluogo allo stadio Giovanni Paolo II, un altro dei principali impianti in fase di adeguamento per accogliere atleti e pubblico.

L’itinerario si concluderà alle 12.30 con la Giunta nazionale del CONI, che si terrà nel suggestivo Castello Aragonese di Taranto, un luogo simbolo della città e della sua storia millenaria. Questo incontro rappresenta un momento cruciale per definire le ultime fasi organizzative e logistiche in vista dei Giochi, che si preannunciano un’opportunità unica per rilanciare il territorio, promuovere lo sport e attirare investimenti.

L’arrivo di Malagò a Taranto, e le visite agli impianti sportivi, sono un segnale di grande attenzione del CONI verso una città che, con i Giochi del Mediterraneo, sta vivendo una fase di rinnovamento e crescita. Sarà una giornata decisiva per tracciare il futuro sportivo della città, ma anche per rafforzare la visibilità e l’importanza del sud Italia nel panorama sportivo internazionale.

