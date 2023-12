Maiorano (FdI), ‘A Taranto in scena uno squallido teatrino politico’

“Quello che è accaduto nell’ultimo Consiglio comunale di Taranto testimonia la debolezza del sindaco Melucci e della sua Amministrazione, oramai inesistente e priva di lungimiranza politica. Abbiamo assistito a dei cambi di casacca da parte di numerosi consiglieri comunali che, dalla sera alla mattina, hanno cambiato idea come se nulla fosse. Tante nuove dichiarazioni e tanti slogan quasi elettorali ma poche, pochissime certezze per la città che, purtroppo, continua ad essere vessata dalle scelte di una maggioranza senza identità e prospettiva futura”. Così l’onorevole Giovanni Maiorano di Fratelli d’Italia, componente della Commissione Difesa della Camera dei Deputati e membro della Commissione Parlamentare Antimafia.

“L’esito della votazione in merito al bilancio di previsione, approvato con solo 16 voti a favore, rappresenta la riconferma dell’azione fallimentare e disastrosa del primo cittadino Melucci, sempre più allo sbando e con le idee confuse. In un momento di stallo il nostro gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, formato dai consiglieri comunali Giampaolo Vietri e Tiziana Toscano, ha dimostrato coerenza e serietà non partecipando con il proprio voto a questo disgustoso teatrino politico. Ancora una volta Vietri e Toscano con responsabilità hanno dichiarato in Consiglio comunale l’inadeguatezza di questa dannosa Amministrazione, rimarcando con forza di restituire dignità alla politica locale per il bene dei tarantini e della città”, aggiunge Maiorano.

”L’abbandono dell’aula da parte dei nostri consiglieri era un modo concreto per far mancare i numeri e tentare di mettere definitivamente la parola fine a questa spiacevole esperienza amministrativa. Se anche chi non condivideva il bilancio targato Melucci avesse fatto la stessa cosa, invece di astenersi, oggi Taranto avrebbe un nuovo orizzonte”, continua Maiorano.

”Fratelli d’Italia non farà mai da stampella a Melucci, cosi come continuano alcune forze politiche di centrosinistra che tramite comunicati stampa dicono di essere distanti e lontani da questa Amministrazione e invece, nei fatti, garantiscono il numero legale in Aula, assicurando, in sostanza, la propria sopravvivenza politica in una maggioranza inconcludente e interessata esclusivamente a mantenere e spartire poltrone e incarichi”, conclude il deputato ionico Giovanni Maiorano.

