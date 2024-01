M5S Puglia: “No a primarie per Comunali Bari o si mina unità”

BARI – “Il no alle primarie” per la scelta del candidato sindaco a Bari “è stato chiarito in tutte le sedi di confronto e anche pubblicamente e tale posizione si è configurata come essenziale per sedere al tavolo della costituenda coalizione, sin dall’ormai lontano settembre. Per noi questa condizione non cambia e non cambierà”. Lo ribadiscono il coordinatore provinciale e quello regionale del M5S, rispettivamente Raimondo Innamorato e Leonardo Donno.

Che inoltre aggiungono: “Nelle ultime settimane sono stati fatti notevoli passi in avanti relativamente alle interlocuzioni e al manifesto politico che unisce partiti, movimenti e associazioni del campo progressista, nonché sui veti, poi caduti, rispetto ad autorevoli candidati che hanno manifestato la disponibilità a guidare la coalizione. Pertanto riteniamo che, ribadire ancora la necessità delle primarie dopo averle archiviate e superate da settimane, definisca la volontà di voler minare l’unità della coalizione, mentre occorre, invece, far sintesi e partire immediatamente con la campagna elettorale, senza perdere altro tempo”.

