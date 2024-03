Dopo aver acceso un faro sull’attività vivaistica ornamentale, sui sistemi di qualità e promozione delle filiere corte attraverso metodi innovativi di tracciamento ed etichettatura e sullo studio dei nuovi strumenti di commercializzazione e di accesso ai mercati, il Gal Terra d’Arneo ha organizzato un incontro pubblico presso il laboratorio dell’Identità Rurale di Guagnano per presentare l’ambito riconoscimento per l’agricoltura del territorio, quale l’inserimento dell’Uva Cardinal all’interno dei Prodotti Agroalimentari della Tradizione. Un passo importante è stato fatto per far uscire dall’anonimato l’Uva Cardinal attraverso non solo una produzione mirata, ma anche con l’attivazione di laboratori di trasformazione e poi con la commercializzazione. Nel corso dell’incontro, organizzato dal “Gal Terra d’Arneo” nell’ambito del progetto di approfondimento sulle tematiche agricole “Sviluppo locale e produzioni di qualità” e finanziato con la misura 1.2 del PSR Puglia 2014/2020, con l’obiettivo di diffondere la conoscenza di buone pratiche a livello nazionale ed internazionale, è continuato l’impegno di dialogare con esperti e far conoscere il tessuto produttivo locale al fine di rendere competitivi alcuni dei settori trainanti dell’economia del comprensorio in cui il Gal opera, con lo sguardo rivolto anche ai sistemi agroalimentari locali, salutari, sostenibili e diversificati perché non ci può essere sviluppo senza agricoltura.

