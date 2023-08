Lucera 2026, in moto la macchina per la Capitale della Cultura

Bari – Lucera 2026, in moto la macchina per candidare i Monti Dauni a capitale italiana della Cultura, unica rappresentanza pugliese tra le 26 manifestazioni d’interesse da tutta Italia: a settembre una giornata di co progettazione per costruire il dossier da inviare a Roma. Primo obiettivo: entrare nella short list delle 10 finaliste.

