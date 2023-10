Longo post Picerno-Sorrento (1-1): “Un punto messo in cascina”

Le dichiarazioni del tecnico dell’Az Picerno, Emilio Longo, al termine del pareggio per 1 a 1 contro il Sorrento (VEDI CRONACA E TABELLINO).

“Non è stata una prestazione brillante, è stata una partita sporca. Non abbiamo concesso tanto, siamo stati un po’ frenetici. Abbiamo avuto un approccio da dentro o fuori, sbagliando. Dopo il pareggio ho visto una squadra che ha comunque provato a riportarsi in vantaggio. In questa partita non siamo stati in grado di portare gli episodi a nostro vantaggio. Mediteremo sugli errori proiettandoci già alla prossima gara. L’equilibrio di questo Campionato è spaventoso. Il punto conquistato oggi lo mettiamo in cascina. Stiamo vivendo all’esterno una piccola favola: ma oggi mancano 31 punti per lamsalvezza e vanno fatti velocemente. Questo è un Campionato trappola”.

