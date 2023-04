L’on. Caiata eletto Presidente dell’INCE

ROMA – “Accolgo con gioia la nomina a Presidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Ince (Iniziativa centro-europea). Una nomina per me di grande valore che non sarebbe stata possibile senza la fiducia che il mio Presidente Giorgia Meloni ha voluto darmi, insieme a quella del mio partito Fratelli d’Italia e dei membri della maggioranza e dell’opposizione presenti che mi hanno votato all’unanimità”. A sostenerlo è il deputato lucano di Fratelli d’Italia, Salvatore Caiata. “Un’istituzione essenziale soprattutto nel momento storico che stiamo vivendo – aggiunge Caiata – e che giocherà un ruolo fondamentale nello scenario internazionale, in quanto, come più volte ricordato dalla nostra Premier abbiamo bisogno di più Europa in tutti quei paesi – tra cui quelli che interessano l’area dei Balcani -, che vogliono avviare, che hanno già avviato o che stanno portando a compimento il loro percorso di integrazione all’interno dell’Unione Europea”. Una delegazione che non si occuperà solo di curare e rafforzare le relazioni tra i paesi che ne fanno parte, ma che avrà come obiettivo quello di rafforzare la pace e promuovere uno sviluppo sostenibile: portare più paesi sotto la bandiera dell’Europa significa avere maggiori garanzie di pace”. “Il nostro impegno guarderà soprattutto a quei paesi maggiormente in difficoltà e non posso fare a meno di pensare all’Ucraina, dove il contributo della delegazione sarà essenziale soprattutto quando, una volta sopraggiunta la fine di questa terribile guerra, ci sarà bisogno di ricostruire. Un augurio a tutti i membri della delegazione e che possa essere per noi un cammino pieno di impegno e di risultati da raggiungere”, conclude Caiata.

Bardi si congratula con Caiata per la nomina all’INCE

“Rivolgo le mie personali congratulazioni al parlamentare lucano Salvatore Caiata (FDI), che è stato nominato alla presidenza della delegazione italiana dell’INCE. Il suo impegno in ambito europeo, in particolare nelle delicate funzioni di promozione dei rapporti con i Paesi dell’iniziativa centro-europea, sarà certamente al servizio dell’integrazione, della pace e della cooperazione internazionale. Un impegno essenziale nel difficile quadro di relazioni internazionali determinato dallo scenario di guerra in Ucraina, che richiede sempre di più un ruolo forte dell’Europa come portatrice di solidarietà e responsabilità”. È quanto ha dichiarato il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Condividi su...



Linkedin

email