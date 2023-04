Linea Diretta con Antenna Sud: il format per le tue segnalazioni

È nata 𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔 𝗗𝗜𝗥𝗘𝗧𝗧𝗔 𝗰𝗼𝗻 𝗔𝗻𝘁𝗲𝗻𝗻𝗮 𝗦𝘂𝗱, un nuovo spazio televisivo condiviso con il cittadino per raccogliere le segnalazioni e provare insieme a risolverle a cura di Valentina Fanigliulo, coadiuvata da tutta la redazione di Antenna Sud.

Dal 20 aprile, ogni giovedì in diretta alle 15:30 su Antenna Sud, il cittadino potrà intervenire in diretta a 𝟬𝟴𝟯𝟭 𝟴𝟭 𝟵𝟵 𝟴𝟲.

Un disservizio, un disagio, un intoppo burocratico, un’ingiustizia: inviaci la tua segnalazione scrivendo una mail a 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮@𝗮𝗻𝘁𝗲𝗻𝗻𝗮𝘀𝘂𝗱.𝗰𝗼𝗺

Il format sarà trasmesso rigorosamente in diretta sul canale 14 del DTT, in streaming su https://www.antennasud.com/streaming/ ed in diretta FB sulla pagina ufficiale di Antenna Sud

Condividi su...



Linkedin

email