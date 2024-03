Lolita Lobosco, il 4 marzo torna la vice questora più amata d’Italia

Roma – Il 4 marzo torna la vice questora più amata d’Italia. Lolita Lobosco che si assicura il primato delle fiction più viste del bel paese. Accento barese, tacchi a spillo a bordo della sua bianchina rossa tra le strade di Bari vecchia e sul lungomare, sarà di nuovo protagonista di 4 puntate. Insieme a lei non solo i personaggi di sempre anche una new entry che le farà battere il cuore. La sua professione è il suo riscatto ed il suo ruolo è anche un messaggio di una donna del sud, forte, al passo con i tempi. Casi e nuovi amori che terranno incollati allo schermo miloni di spettatori per una fortunata serie prodotta da Rai Fiction, Bibi Film TV e Zocotoco, con il contributo di Apulia Film Commission

