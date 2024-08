L’imitatrice e attrice Emanuela Aureli chiude il Taranto Beer Fest

Sarà la popolarissima imitatrice e attrice Emanuela Aureli a chiudere stasera il Taranto Beer Fest, la grande manifestazione in corso al Parco Cimino; purtroppo Valentina Persia ha infatti dovuto dare forfait per improvvisi motivi di salute.

Anche al Taranto Beer Fest Emanuela Aureli proporrà il suo spettacolo di cabaret, un mix perfetto di coinvolgimento e trascinamento, caratterizzato da un’impareggiabile energia di questa talentosa imitatrice e versatile attrice.

Nota al grande pubblico per le sue performance in popolarissimi programmi televisivi come La Corrida, Domenica In, e Buona Domenica, la più recente partecipazione ad amati talent show, da Ballando con le stelle a Tale e quale show, ha permesso ad Emanuela Aureli di mostrare le sue molteplici sfaccettature artistiche.

Le imitazioni di Emanuela Aureli spaziano dai personaggi televisivi più amati a icone della musica e dello spettacolo. La sua abilità di imitare figure sia femminili che maschili mette in luce un talento eccezionale. Personaggi come Mara Venier, Maria De Filippi, e Al Bano prendono vita sul palco grazie alla sua arte!

Attraverso un’esilarante combinazione di cabaret, musica e narrazione, anche al Taranto Beer Fest Emanuela Aureli trascinerà il pubblico in un viaggio ricco di risate!

Sarà preceduta sul palco del Taranto Beer Fest dallo spettacolo di Emanuele Montella che con la sua band proporrà uno straordinario spettacolo dedicato alla musica classica napoletana, ma riarrangiata in puro stile notti capresi. Con passione e maestria, i musicisti portano una nuova interpretazione alle melodie tradizionali partenopee, coinvolgendo il pubblico in un viaggio musicale che spazia dalle melodie senza tempo agli accattivanti ritmi contemporanei.

Il DJset di Gion Uein concluderà poi l’ultima serata del Taranto Beer Fest.

Oltre gli spettacoli, anche in questa serata conclusiva il Taranto Beer Fest offre un ricco programma di iniziative di intrattenimento per piccini e adulti tra cui il mercatino dell’artigianato.

C’è una grande area food and beverage con più di 1.000 posti a sedere e tantissimi stand gastronomici in grado di soddisfare anche i palati più esigenti, con braceria, panini gourmet, friggitoria, prodotti da forno e focaccia e gastronomia a base di pesce. Oltre a un “box bar” che proporrà altri tipi di bevande, sarà possibile degustare 45 tipi di birra alla spina, una selezione nazionale e internazionale, anche gluten free e no alcol, curata da Ivan Granieri, il “beer specialist” di Fiorino Distribuzione di Filiberto Fiorino!

L’ingresso individuale al Taranto Beer Fest prevede al botteghino un ticket di 7 € che comprende la consumazione di una birra o una bevanda analcolica agli stand beverage, disponibile anche un ticket di ingresso da 10 € con la consumazione di due bevande; entrambi i ticket permettono l’accesso all’area del Taranto Beer Fest in cui tutte le attrazioni e gli spettacoli sono gratuiti; al Taranto Beer Fest i bambini fino a 12 anni entrano gratuitamente in compagnia di un adulto.

Il Taranto Beer Fest è facilmente raggiungibile parcheggiando l’auto gratuitamente nel centro commerciale Porte dello Jonio gestito da Nhood, da dove si può raggiungere il Parco Cimino a piedi o con la navetta che parte ogni 15 minuti.

Da un’idea dell’imprenditore Filiberto Fiorino, il “Taranto Beer Fest” è organizzato, con il patrocinio del Comune di Taranto e della Regione Puglia, da Athena Aps in collaborazione con l’Agenzia “Posizioni Note” di Leandra Attanasio.

Main sponsor di “Taranto Beer Fest” sono Fiorino Srl di Filiberto Fiorino e Buy&Go drinks food and more di San Giorgio Jonico.

L’evento è sostenuto da Centro Commerciale “Porte dello Jonio” gestito da Nhood, Pascar Group, Concessionaria Auto “Five Motors”, ABInBEV, Birra Peroni 1846, Coca-Cola original taste, InterBrau e Heineken.

Partner tecnici sono Kyma Mobilità, Kyma Ambiente, Vittoria Assicurazioni, Società Cooperativa “Nuovo Turismo”, Cool Trans Trasporti, Mister Ghiaccio fresco e puro, Service Plus di Marino Albano, Provinciali Service, De Luca Costruzioni di Bruno De Luca e A.M.G. S.rl Taranto.

