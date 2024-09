Libro Possibile: ‘Sangiuliano e Boccia ospiti a nostre spese’

Il festival Il Libro Possibile ha coperto le spese di viaggio e ospitalità del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano e del suo staff per la partecipazione all’evento del 13 luglio a Polignano a Mare. L’organizzazione ha confermato di aver sostenuto le spese per il volo Roma-Bari andata e ritorno per il ministro, nonché per tre stanze d’hotel riservate al ministro, a un agente della scorta e a un collaboratore. Tra questi, il collaboratore ospitato era Maria Rosaria Boccia, come documentato anche da alcune foto. L’organizzazione ha agito in conformità con le indicazioni fornite dalla segreteria del ministero.

About Author