Bari – Vigilia da prova d’aula per il centrosinistra barese: ancora qualche ora e poi tornerà a riunirsi il Consiglio comunale per eleggere il presidente della massima assemblea cittadina. I conti ancora non tornano. E il gruppo del Movimento 5 Stelle ribadisce l’appoggio esterno all’amministrazione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author