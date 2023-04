Lega Puglia: ‘Emiliano apra confronto serio su aborto’

“Bisogna aprire un confronto serio su un tema importante come quello dell’aborto”. Lo dichiarano i consiglieri regionali della Lega Puglia, il capogruppo Giacomo Conserva, Gianfranco De Blasi, Fabio Romito, Joseph Splendido, dopo la sospensione della delibera regionale che prevedeva sostegno economico e sanitario alle donne in gravidanza in condizioni economiche difficili.

“Si tratta – sostengono i consiglieri – di un’iniziativa che va nella direzione giusta, quella che prevede di aiutare le donne, non si tratta certo di un mero pagamento per convincerle a non abortire. D’altronde, l’episodio di qualche settimana fa al Mangiagalli e tanti altri avvenuti nel resto del Paese ci restituiscono l’immagine, inaccettabile nel 2023, di un sistema che non funziona e che mette spesso le donne in difficoltà in condizione di credere di non avere alternative a una decisione così grave e devastante”.

”Il presidente Emiliano – concludono – deve avere il coraggio di non cedere alla tentazione del politicamente corretto. Chiederemo anzi che la soglia prevista dall’assessore Barone sia aumentata: le istituzioni hanno il dovere di stare accanto alle donne più fragili”.

