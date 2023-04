BRINDISI – Commissariamento dei giochi del mediterraneo come soluzione per accelerare la realizzazione delle opere. A dichiararlo a Brindisi il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon che risponde anche alle polemiche su questa ipotesi proposta dal governo. Un dibattito aperto che potrebbe portare ad una svolta nelle prossime giornate. Un tema di grande interesse per un evento che oltre all’attrattiva turistica e sportiva offrirà l’opportunità di attesi interventi infrastrutturali e conseguentemente lavorativi.

