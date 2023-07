Lecce, visite istituzionali: il Prefetto visita Links Management and Technology SpA

Proseguono le visite istituzionali alla maggiori realtà produttive ed imprenditoriali del Salento, con particolare riguardo alle aziende che si contraddistinguono per innovazione, opportunità occupazionali per i giovani e attenzione al territorio.

In particolare, nella mattinata odierna il Prefetto di Lecce Luca Rotondi si è recato presso l’unità produttiva di Links Management and Technology SpA, società di consulenza costituita nel 1999 e diventata uno dei principali players italiani dell’innovazione digitale per il mondo bancario, della Pubblica Amministrazione e nel settore Energy e Utility.

L’azienda, che conta oltre 850 dipendenti e sei sedi in Italia e una all’estero (Lecce, Milano, Sondrio, Bologna, Roma, Bari, Tirana), è costantemente impegnata nello sviluppo di soluzioni tecnologicamente avanzate nel settore dell’Information Technology, anche con riferimento agli ambiti dell’intelligenza artificiale e della cyber security.

Nel corso dell’interessante visita, il Prefetto ha espresso apprezzamento “per il livello di eccellenza raggiunto dall’azienda nel settore di riferimento, connotato dall’impiego di tecnologie di avanguardia”, messe anche a servizio dei giovani attraverso Links Academy, centro di formazione delle competenze in ambito ICT che contribuisce alla crescita dei giovani talenti e dei managers del futuro. Inoltre, ha avuto modo di toccare con mano l’attenzione riservata dall’azienda ai propri dipendenti, ai quali è stata data la possibilità di usufruire di spazi per lo svolgimento di attività ricreative di vario genere, nell’ottica di consentire il raggiungimento di un giusto work-life balance, e di aree di team building e co-working per sviluppare un ambiente di lavoro sempre più collaborativo ed inclusivo.

Nell’ottica di favorire la crescita del territorio ed il contrasto alle situazioni di marginalità, l’azienda, attraverso il progetto Links per la Vita, attua iniziative di solidarietà a vantaggio delle famiglie in stato di necessità, per motivi di salute o di indigenza.

“La visita di oggi” ha affermato il Prefetto Luca Rotondi “vuole rappresentare una dimostrazione della vicinanza dello Stato alle realtà imprenditorialilocali. Maggiormente incisive nei diversi contesti territoriali, che contribuiscono concretamente alla crescita ed allo sviluppo del Salento”.

“Siamo orgogliosi” ha dichiarato l’Amministratore delegato Giancarlo Negro “di accogliere in Links il Prefetto di Lecce Luca Rotondi. Da sempre rivolgiamo particolare attenzione alle ricadute sociali che il nostro impegno professionale può avere nei territori in cui operiamo. Riteniamo di fondamentale importanza consolidare i rapporti con le Istituzioni per contribuire insieme allo sviluppo economico e sociale delle Comunità, al benessere della collettività e alla diffusione dei valori legalità”.i

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp