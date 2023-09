Lecce, “Toccare per credere” l’esposizione permanente dei monumenti leccesi

Lecce – Un’esposizione permanente, “Toccare per credere”, voluta fortemente e realizzata dal Rotary Club Lecce Sud del presidente Adelmo Gaetani, presente al complesso Mura Urbiche della Città di Lecce. All’esposizione, che presenta i monumenti leccesi in maniera tattile affinché possano essere apprezzati anche dai non vedenti e dagli ipovedenti, sono state aggiunte la statua di Sant’Oronzo e la sua colonna.

