Lecce, Snap il ballerino di break dance verso le Olimpiadi

Lecce – Si chiama Alessio Signore, in arte Snap, il ballerino di break dance che potrebbe qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il 23 settembre, in Belgio, al World breaking championship, bboy Snap si giocherà il tutto per tutto per guadagnarsi un posto nel circuito olimpico.

