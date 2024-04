Lecce, senti Gallo: “Testa alla salvezza, da maggio penserò a Nazionale e futuro”

Dalle aspre critiche della passata stagione alla crescita esponenziale del campionato corrente. Ora al Lecce pare stia girando tutto per il verso giusto, ma se c’è un calciatore che fra le fila dei giallorossi ha continuato a brillare anche nei momenti di difficoltà, questo è sicuramente Antonino Gallo. Il terzino palermitano, ma salentino d’adozione, è stato l’ospite d’onore dell’ultima puntata di Ora Lecce, dove ha spiegato di non essere ancora pronto a dirsi pienamente soddisfatto di quanto dimostrato nel corso di questa stagione: “Dall’arrivo di mister Gotti siamo entrati in un buon momento, anche se penso di aver fatto bene anche con mister D’Aversa. Nel calcio nulla si ottiene per caso, io voglio continuare ad essere un giocatore importante per questo Lecce. La vittoria di Sassuolo ci ha dato una spinta notevole verso la salvezza, ma non saremo tranquilli fino a quando non arriverà l’aritmetica. Proprio per questo dobbiamo provare a vincere a Monza”

Testa al campionato dunque, ed alla missione salvezza del Lecce. Gallo però non chiude le porte alla possibilità che il ct della Nazionale Luciano Spalletti possa convocarlo per gli Europei di questa estate: “Alla Nazionale non penso troppo, sono concentrato sulle cinque finali che ci aspettano. Una volta raggiunto l’obiettivo allora potrò concentrarmi anche su altro. Vestire quella maglia è ovviamente un sogno che custodisco nel cassetto da anni, e penso che grazie al duro lavoro la chiamata può arrivare”.

Nel corso di questo campionato ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in maglia giallorossa, ma il futuro potrebbe vederlo protagonista lontano dal Salento: “Sono sincero, al momento non penso ad altro che alla missione salvezza, ma non so cosa mi riserverà il futuro. Non so se resterò a Lecce, ma fin quando sarò qui lotterò per gli obiettivi di questa società. Questa gente lo merita”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author