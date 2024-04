Lecce, Oudin: “Gotti ci trasmette tranquillità, vogliamo vincere a Monza”

Il fantasista del Lecce Remì Oudin è intervenuto nella consueta conferenza stampa settimanale, parlando così della missione salvezza, dei propri obiettivi personali e dell’impatto di mister Gotti: “Siamo reduci da due vittorie consecutive, vogliamo che contro il Monza arrivi la terza. Collettivamente abbiamo un solo obiettivo e lavoriamo per questo. L’obiettivo personale invece è quello di fare quanti più gol e più assist possibile. Gotti? È un allenatore calmo, che trasferisce alla squadra tranquillità. Sa di potermi schierare ovunque. Ho giocato esterno alto a destra già in passato, per me l’importante è crescere e dare un contributo importante alla squadra. Le punizioni? Sono diventate importanti, sono un’arma che usiamo per arrivare al gol. In questa squadra c’è grande concorrenza per un posto da titolare, ed è una cosa positiva a mio avviso. Contro il Sassuolo abbiamo vinto perché siamo scesi in campo con la motivazione giusta. Fisicamente abbiamo dato tutto”.

