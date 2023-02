Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Lecce, hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un soggetto ritenuto il presunto custode di un ingente quantitativo di marijuana, quantificata in oltre 32 kilogrammi.

Nel dettaglio: gli investigatori della Squadra Mobile, già dal primo pomeriggio impegnati in un servizio di controllo in alcune zone rurali nella periferia a nordest del capoluogo salentino, hanno proceduto a perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un soggetto già in passato indagato per reati inerenti la violazione della legge sugli stupefacenti, rinvenendo all’interno e precisamente, nel garage attiguo all’immobile, occultati in diversi sacchi, generalmente utilizzati per i rifiuti, 18 confezioni in cellophane di varie forme, dimensioni e peso, tutti contenenti sostanza stupefacente per un complessivo kg. 32,346 di marijuana.

L’arrestato è stato condotto presso la locale Casa Circondariale di Lecce a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

