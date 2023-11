Lecce – Le festività natalizie si avvicinano e inizia a prendere forma il mercatino di Natale di piazza Mazzini; parallelamente crescono speranze e aspettative dei commercianti di risollevarsi dopo un periodo non proprio roseo dal punto di vista degli affari. A far scemare i “sogni di gloria” però, potrebbero essere le colonnine green che continuano a spuntare in nella piazza leccese togliendo posto ai parcheggi. Una situazione che ovviamente rischia di penalizzare gli affari portando le persone a scegliere sempre più i centri commerciali per i loro acquisti.

