Lecce, rissa tra detenuti leccesi e baresi: aggredito agente

Un agente della Polizia Penitenziaria è stato aggredito nel carcere di Borgo San Nicola, a Lecce, durante una rissa tra detenuti leccesi e baresi. È successo nella mattinata di mercoledì 24 aprile e a denunciarlo è Ruggero Damato, segretario Osapp Puglia. L’agente, rimasto ferito, ha dovuto fare ricorso alle cure mediche dei sanitari del pronto soccorso.

Durante gli accertamenti sui detenuti coinvolti, che pare fossero ubriachi, “uno, di origine leccese, ha colpito violentemente l’agente di sezione al volto con un pugno”, riferisce Damato che rimarca: “Oltre all’estrema gravità dell’aggressione, è allarme per l’abuso di alcol da parte dei detenuti che, soprattutto in considerazione dell’approssimarsi della stagione estiva, potrebbe provocare ulteriori episodi destabilizzanti per l’ordine e la sicurezza”.

“Nel frattempo, il personale, già stremato da una intollerabile carenza di organico al limite della funzionalità del sistema, continua a diminuire mettendo a serio rischio la continuità di un servizio già fortemente minato”, conclude Damato.

