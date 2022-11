Condividi su...

Linkedin email

LECCE – Nuovo sit-in di protesta del personale Ata, indetto dal sindacato Cobas di Lecce sotto la sede territoriale della Regione Puglia, in centinaia non hanno trovato ancora collocazione nell’attuale anno scolastico dopo aver lavorato nei due anni della pandemia, sebbene manchi personale. Ma tra i lavoratori c’è anche amarezza poiché i sindacati avevano richiesto un incontro con l’Assessore regionale all’Istruzione Sebastiano Leo, che però non è intervenuto.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo circa 16 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts