Lecce, parcheggi pazzi alle spalle del tribunale penale

Lecce – Una storia che va avanti ormai da tanti anni e per la quale nemmeno il nuovo parcheggio di viale De Pietro ha saputo porre rimedio: la zona residenziale tra il tribunale penale e via Manzoni è un vero e proprio incubo per i parcheggi. I residenti sono ormai da anni vittima del tribunale e dei tanti avvocati e addetti ai lavori che lo gremiscono nelle mattine infrasettimanali. Per queste ragioni trovare parcheggio la mattina dal lunedì al venerdì diventa una vera e propria “mission impossible”. Un problema non da poco per i residenti che spesso sono avanti con l’età e hanno necessità di trovare posto vicino la propria abitazione.

