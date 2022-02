La chimera della sostenibilità

E’ davvero singolare che in una piccola darsena , dismessa da circa 8 anni , attraverso delle analisi di laboratorio si evidenzia la presenza di metalli pesanti ed idrocarburi .

E’ molto imbarazzante l’impegno di noi tutti ad ogni tipo di sforzo a non riempire le discariche di rifiuti attraverso la politica del riciclo , del riutilizzo , invece per il caso darsena di San Cataldo , a nostro avviso non si è ben valutato ogni tipo di alternativa all’oneroso conferimento in discarica, oltretutto sembrerebbe fuori dalla regione Puglia .

Non siamo certo esperti sulla materia del trattamento dei “ rifiuti pericolosi”, ma crediamo che un processo di lavaggio con il posizionamento di una stazione di bonifica sul posto, certamente si potrà quanto meno evitare di conferire in discarica la posidonia e permettere un’attività di riutilizzo. Anche i costi , attraverso questa buona pratica , siamo certi saranno inferiori ai costi sostenuti per il conferimento in discarica.

Oltretutto con la discussione delle maggiori attenzioni ambientali del confinante poligono di tiro dell’esercito italiano, non si potrebbe invece ripristinare lo stato dei luoghi , danneggiati dai carri armati, attraverso l’uso della Posidonia bonificata ?

Attendere ancora l’erogazione di altre risorse, non dimentichiamoci che sono sempre soldi di tutta la Comunità, senza comprendere innanzitutto la causa e sopratutto la provenienza dei metalli pesanti ed idrocarburi evidenziati nelle analisi, vorrebbe dire nascondere la sabbia sotto il tappeto. E dopo tutte queste numerose risorse impiegate chi si assumerà la responsabilità che dopo alcune mareggiate la darsena non si riempirà nuovamente di Posidonia, bloccando nuovamente l’attività professionale dei pescatori e dei pescatori non professionali ?

Per queste ragioni dopo la pronta disponibilità del Vice Pres. del Consiglio della Regione Puglia Cristian Casili , con sopralluogo alla darsena , abbiamo chiesto un urgente audizione in commissione ambiente.