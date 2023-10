Lecce, Marti, Gemmato e D’Attis rispondono a De Santis: “ Stai calmo”

Lecce- Le dichiarazioni rilasciate in esclusiva ai nostri microfoni da Domenico De Santis, segretario regionale del Pd, non potevano passare inosservate davanti ad una direttivo di Centrodestra con tutti i ferormoni politici attivi. E così, a distanza di poche ore dal nostro servizio, ecco che arriva una nota congiunta a firma dei coordinatori regionali del centrodestra l’on Mauro D’Attis (Forza Italia), l’on Marcello Gemmato (Fratelli d’Italia) ed il sen Roberto Marti (Lega).

“Comprendiamo la difficoltà del segretario del Pd pugliese che non può godere su leader credibili e seri come i nostri, ma per il centrodestra Meloni, Tajani, Salvini e gli altri sono riferimenti imprescindibili ed un valore per ogni partito che rappresentano. Oggi De Santis dice che a Lecce il nostro candidato sarà “calato dall’alto”. La stessa affermazione il PD la fece quando eravamo in procinto di individuare il candidato sindaco di Brindisi. Visto il risultato, lo ringraziamo: porterà bene anche per le elezioni di Lecce. Perciò, al segretario del Pd un amichevole di “stai sereno”…”. Scrivono. È ufficiale. Si sono accesi i motori della campagna elettorale

