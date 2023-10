Roma – Giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti del gruppo Acciaierie d’Italia. La protesta proclamata dai sindacati dei metalmeccanici Fim, Fiom e Uilm, si fa sentire a Roma. Un folto gruppo di lavoratori ex Ilva ha bloccato per 15 minituti l’autostrada Roma-Napoli. Poi da piazza dell’Equilino è partito il lungo corteo che si è snodato tra i fori imperiali per chiedere rispetto, lavoro, salute, e sicurezza ma soprattutto sapere il futuro dello stabilimento. Nel frattempo l’incontro tra Governo e sindacati produce i primi effetti. L’esecutivo si è impegnato a coinvolgere le sigle sindacali nel percorso legato all’ex ilva e al suo destino.

